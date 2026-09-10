Prenderanno il via da metà settembre i lavori di restauro e consolidamento della Rocca di Vignola, con un nuovo intervento dedicato alla Torre della Porta, ai muri di controscarpa, alla copertura e alle porzioni di intonaco antico presenti nella corte interna. Il progetto esecutivo, già presentato alla Soprintendenza, prevede un investimento complessivo di 628.287 euro e si inserisce nel programma pluriennale di manutenzione e valorizzazione promosso dalla Fondazione di Vignola. L’intervento interesserà alcune delle aree maggiormente esposte a fenomeni di degrado e dissesto conservativo come le superfici murarie della corte interna, il muro di delimitazione del fossato – lato Piazza dei Contrari – e il tetto della Torre della Porta. Gli interventi si collocano in continuità con le opere già realizzate negli anni scorsi sulla Rocchetta, sulla Torre del Pennello e sul Piano degli Armigeri, tutte aree interessate da processi di degrado strutturale e superficiale, con l’obiettivo di preservare le testimonianze materiche e storiche ancora presenti all’interno del complesso monumentale. Ogni frammento recuperato contribuisce a mantenere leggibile la storia. Il cronoprogramma prevede una successione di fasi di cantiere organizzate in modo da accompagnare l’esecuzione delle opere e la gestione degli accessi alla Rocca nei periodi di maggiore afflusso. Le lavorazioni interesseranno progressivamente il fossato, la copertura e la corte interna, con conclusione prevista per la fine del 2026.
ROCCA DI VIGNOLA, AL VIA PROGETTO DI RESTAURO DA 628MILA EURO
Un intervento del valore di oltre 628 mila euro permetterà di restaurare e consolidare la Rocca di Vignola, con un focus sulla Torre della Porta. I lavori inizieranno da metà settembre.