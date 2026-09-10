Prenderanno il via da metà settembre i lavori di restauro e consolidamento della Rocca di Vignola, con un nuovo intervento dedicato alla Torre della Porta, ai muri di controscarpa, alla copertura e alle porzioni di intonaco antico presenti nella corte interna. Il progetto esecutivo, già presentato alla Soprintendenza, prevede un investimento complessivo di 628.287 euro e si inserisce nel programma pluriennale di manutenzione e valorizzazione promosso dalla Fondazione di Vignola. L’intervento interesserà alcune delle aree maggiormente esposte a fenomeni di degrado e dissesto conservativo come le superfici murarie della corte interna, il muro di delimitazione del fossato – lato Piazza dei Contrari – e il tetto della Torre della Porta. Gli interventi si collocano in continuità con le opere già realizzate negli anni scorsi sulla Rocchetta, sulla Torre del Pennello e sul Piano degli Armigeri, tutte aree interessate da processi di degrado strutturale e superficiale, con l’obiettivo di preservare le testimonianze materiche e storiche ancora presenti all’interno del complesso monumentale. Ogni frammento recuperato contribuisce a mantenere leggibile la storia. Il cronoprogramma prevede una successione di fasi di cantiere organizzate in modo da accompagnare l’esecuzione delle opere e la gestione degli accessi alla Rocca nei periodi di maggiore afflusso. Le lavorazioni interesseranno progressivamente il fossato, la copertura e la corte interna, con conclusione prevista per la fine del 2026.