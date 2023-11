Nel video le interviste a:

– Bruno, Capitano Modena Volley

– Riccardo Gollini, Libero Modena Volley

Un successo fondamentale per ripartire dopo le ultime prestazioni. Il Modena Volley di Coach Petrella ha sconfitto in trasferta il Cisterna, imponendosi per 3-1, soprattutto grazie alle performance di Davyskiba e Juantorena. Difficoltà solo nel secondo set per la squadra emiliana, che ha ritrovato anche Sapozhkov, autore di 13 punti.

3 punti che danno respiro e fiducia. Continueranno a mancare alcuni pezzi della squadra, con Federici e Pinali indisponibili.

Grazie a questo successo, i gialloblù sono adesso al sesto posto in Superlega e sono proiettati alla prossima gara, sempre in trasferta, contro il Taranto alle 18 del 2 dicembre.