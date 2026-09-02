Settembre segna, per milioni di bambini e ragazzi, il ritorno sui banchi di scuola. Dopo le settimane di vacanza, però, riprendere la normale routine non è sempre immediato. ambiano gli orari, le abitudini e le giornate tornano a essere scandite da lezioni, compiti e impegni. Per questo, in vista dell’inizio dell’anno scolastico, gli esperti invitano le famiglie a puntare soprattutto sulla gradualità. È importante cercare di ristabilire regolari ritmi di sonno, tornare a un’alimentazione equilibrata e lasciare spazio all’attività fisica e al tempo libero. Una ripartenza serena, quindi, passa dalle piccole abitudini quotidiane, a cominciare dalla colazione. Un aspetto particolarmente importante è il sonno. Durante l’estate gli orari possono essersi modificati, ma con la ripresa delle lezioni è fondamentale tornare a dormire regolarmente