Nel video le interviste a:

Mirko Magistro, vice allenatore Ac Carpi

Aimen Bouhali, centrocampista Ac Carpi

Basta un’ora a tutto gas al Carpi per rimettersi in carreggiata, cancellare la sconfitta di Castelmaggiore e avvicinarsi nuovamente alla vetta del Ravenna, ora distante 5 punti. I biancorossi battono con un netto 4-0 la Sammaurese, confermandosi con 28 reti in 14 giornate il miglior attacco del campionato, in una gara in cui si è giocato a una porta sola. La miglior risposta possibile dopo una settimana tormentata, l’ennesima di questo campionato fatto di alti e bassi per la squadra di Serpini, squalificato e sostituito in panchina dal vice Mirko Magistro. Ci sono voluti 37’ per scardinare il muro dei romagnoli, al 5° ko di fila: è stato Tcheuna a firmare l’1-0 in tap in dopo il tiro di D’Orsi respinto corto dal portiere ospite. Prima del riposo la magia col destro da fermo nel sette di Saporetti, al gol numero 7, ha indirizzato la gara che si è chiusa nei 15’ iniziali della ripresa con il sinistro all’angolino di Mandelli e il tocco sottoporta di Sall, salito a quota 6 reti. Un successo netto arrivato con una difesa d’emergenza in cui è stato adattato Bouhali da difensore centrale.