Nel video l’intervista a Matteo Zaccarelli, Rappresentante studenti e Comitato “Noi per Modena”

Il problema degli impianti di riscaldamento continua a tenere banco nelle scuole modenesi. Dopo la segnalazione della mamma di uno studente del Barozzi, anche il vicino liceo Muratori-San Carlo alza la voce per evidenziare un problema analogo. Da quando gli impianti di riscaldamento sono stati attivati, racconta il rappresentante degli studenti Matteo Zaccarelli, si sono verificate criticità frequenti, culminate quando la campanella è tornata a suonare l’8 gennaio.

La stessa Provincia ha riscontrato criticità puntuali, sia al Muratori che al Barozzi. In particolare, al liceo i problemi sono dovuti alla sostituzione della caldaia, che ha creato situazioni costantemente monitorate dai tecnici, in dialogo con la dirigenza. Ma per gli studenti, costretti a rimanere al freddo per ore, anche negli ultimi giorni, non è abbastanza.

Insomma, il malcontento sale, anche perché gli scorsi anni problemi di questo tipo non sono mai stati così frequenti. Gli studenti chiedono di avere un tavolo di confronto più efficace con la Provincia