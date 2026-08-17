Nel video l’intervista a Marzio Govoni Presidente Federconsumatori Modena

Bollette più care e benzina in aumento: per le famiglie il rientro dalle vacanze rischia di trasformarsi in una nuova stangata. Il primo colpo arriva dalle utenze: le stime di Nomisma Energia indicano rincari del 23% per i nuclei familiari e del 54% per le imprese. Secondo le proiezioni, una famiglia potrebbe spendere circa 515 euro in più all’anno per luce e gas rispetto allo scorso anno.

L’inflazione a giugno si è attestata al 3% su base annua e anche le spese sostenute durante i mesi estivi, tra soggiorni, spostamenti e consumi, hanno messo sotto pressione i bilanci familiari

Ad aggravare la situazione anche il costo dei carburanti: per settembre Nomisma Energia stima un prezzo medio della benzina di circa 2 euro e 17 centesimi al litro. La maggiore spesa annua per una famiglia potrebbe arrivare a circa 362 euro.