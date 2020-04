All’interno l’intervista al Prof. Antonello Pietrangelo (Direttore Medicina Interna e Resp. Medicina-Covid Policlinico)

La curva dei ricoveri per Covid-19 nei due ospedali modenesi continua a scendere. Un dato confortante che esce dal consueto bollettino settimanale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena. Ad oggi sono 218 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati, 88 all’Ospedale Civile e 130 al Policlinico. Di questi, 43 sono in terapia intensiva, 18 al Policlinico e 25 a Baggiovara, mentre 19 pazienti sono in sub intensiva. Gli altri 156 sono in degenza ordinaria. Un trend che ha permesso anche al reparto di Medicina Interna del Policlinico di poter allentare un po’ la presa dopo il grande lavoro durante il picco dell’emergenza. In alcuni casi, per i pazienti che presentavano un aggravamento clinico, è stata fondamentale l’interazione con intensivisti, pneumologi ed infettivologi.