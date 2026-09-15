Nel video l’intervista a Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena

Per migliaia di giovani modenesi inizia oggi un nuovo percorso. Un nuovo anno scolastico, tra banchi mai visti o già conosciuti. Percorsi di studi tra i più vari, da portare nello zaino e nel bagaglio culturale. Occasioni di interazione, di conoscenza e soprattutto di amicizie. Con la prima campanella dell’anno tornano sui banchi delle superiori di tutta la provincia 36mila studenti per un anno scolastico all’insegna di novità importanti, dall’uso dell’intelligenza artificiale in classe, più peso al voto in condotta, passando per lo psicologo gratuito on demand e il consenso informato per l’educazione sessuale. Entrano in classe anche i più piccoli: gli alunni, delle medie e delle elementari. Migliaia di piccoli, contenti di sfoggiare zaini colorati e incontrare amici e maestre. Ma anche emozionati, soprattutto se si tratta del primo giorno in assoluto. Un’emozione condivisa anche dai genitori che vedono i loro piccoli entrare a scuola per la prima volta. A salutare gli alunni di scuole medie, elementari e d’infanzia, questa mattina sono stati il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti e l’assessore alle Politiche educative, Federica Venturelli. Una serie di incontri, alle scuole Calvino, Lippi e Galilei per augurare a tutti di imparare e divertirsi.