Grave incidente stradale ieri sera, intorno alle 19, in via Puianello, nel territorio di Serramazzoni. A scontrarsi sono stati un ciclista di 42 anni, residente a Castelnuovo, e un furgone.

Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista stava percorrendo la strada in direzione Riccò, mentre il furgone era in uscita da Villaggio Sorriso e si stava immettendo sulla strada provinciale. L’impatto è stato particolarmente violento: il 42enne è finito contro la fiancata laterale del mezzo, rimasta completamente distrutta nello scontro.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica del 118, mentre da Pavullo è stato fatto decollare anche l’elisoccorso. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, il ciclista è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Baggiovara in codice 2, corrispondente a ferite di media gravità.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Serra, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertarne le cause.

Momenti di forte apprensione anche tra i residenti di Villaggio Sorriso. Diversi cittadini, richiamati dal rumore dell’impatto, sono intervenuti immediatamente per prestare i primi soccorsi al ciclista, rimanendo al suo fianco fino all’arrivo del personale sanitario.

Sono tuttora in corso gli accertamenti da parte della polizia locale per fare piena luce sull’accaduto.