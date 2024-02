Si dice che l’attesa aumenti il desiderio. Dopo anni di chiusura per via dei cantieri di restauro, manca davvero pochissimo all’attesa riapertura del Teatro Carani di Sassuolo. Con una grande sorpresa per tutti. L’inaugurazione, infatti, si terrà sabato mattina alle 10 nella centralissima piazza Garibaldi, con una cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità, a cui seguirà il taglio del nastro presso l’ingresso di via Mazzini, dando così ufficialmente il via alla nuova vita del teatro che terrà aperte le sue porte fino a sera, per dare la possibilità a tutti di esplorare gli spazi completamente rinnovati. Ma il momento clou della giornata sarà proprio la sera, alle 21, quando a prendere la scena sarà un super artista 100% sassolese, reduce dalla 74esima edizione del Festival di Sanremo e dal successo alla conduzione su Rai Due del programma “Dalla strada al palco”. Sarà Filippo Neviani, in arte Nek, a fare ritorno sul palco in cui mosse i suoi primi passi nella musica, per aprire con un concerto la prima rassegna di eventi “Sassuolo Alza il Sipario”, vera e propria staffetta tra artisti e associazioni locali che hanno generosamente donato la loro arte e il loro impegno per arricchire il cartellone della riapertura con spettacoli, incontri e concerti. Insomma, un ritorno alle origini per il cantautore, un nuovo inizio per la perla all’occhiello della città, con il tutto esaurito da settimane per prendere posto nel parterre.