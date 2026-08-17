La regola del 30%, quota massima di alunni stranieri per classe fissata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Numeri difficili da conciliare con la realtà scolastica di Modena e provincia. È quanto emerge dalla fotografia scattata un’elaborazione di Cisl Scuola in base ai dati del Ministero dell’Istruzione. Nell’anno scolastico 2024/2025 quasi una classe su quattro tra le scuole statali modenesi era già in deroga alla soglia prevista: le cifre parlano 980 sezioni e classi, 47 in più rispetto all’anno precedente, pari al 23% del totale. Le percentuali di classi in deroga variano molto a seconda dell’ordine scolastico: dal 40,1% delle scuole dell’infanzia al 30,9% delle primarie. Numeri che scendono al 24% delle medie e all’11,5% delle superiori.

Dal report emergono variazioni marcate anche a livello territoriale, con dati disponibili sui singoli plessi: per l’anno scolastico di riferimento, la scuola che contava il maggior alunni con cittadinanza non italiana era la Giovanni Pascoli di Modena, con 99 studenti su 141, pari a oltre il 70% del totale. Secondo posto in provincia per la Jacopo Barozzi di Vignola, 149 su 224, terza la scuola Carlo Collodi di Modena con 113 studenti stranieri su 170.

Tra i banchi le cittadinanze più numerose a Modena e provincia sono quelle marocchina, albanese e tunisina. “Le concentrazioni sono strutturali, esistono e non vanno negate – commenta Carmelo Randazzo, segretario generale di Cisl Scuola Emilia Centrale – ma la politica non può governare la scuola spostando bambini e percentuali. Così facendo, la regola rischia di trasformarsi in un gioco di prestigio”.