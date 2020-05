Nel video le interviste a Simone Palmieri, responsabile marketing Modena Calcio e a Roberto Cesati, direttore generale Modena Calcio

La speranza è che presto diventi solo un cimelio. Intanto il Modena ha deciso di donare una mascherina a ognuno dei suoi 5444 abbonati. Un regalo in collaborazione col main sponsor Giacobazzi vini, già confermato anche per la prossima stagione sulle maglie della squadra canarina. La mascherina, con colori e logo del Modena, sarà consegnata a casa di ogni singolo abbonato tramite l’azienda Maily, accompagnata da una lettera di ringraziamento del patron Romano Sghedoni per il supporto. La presentazione è stata anche l’occasione per fare il punto col dg Roberto Cesati sulla stagione in corso, mentre sul futuro del ds Salvatori e di mister Mignani preferisce non sbilanciarsi. Domani il Consiglio federale potrebbe anche decidere di far riprendere la stagione.