Condanna a sei anni e dieci mesi di reclusione per il 41enne campano che nel marzo scorso ha messo a segno sei rapine in appena due settimane in supermercati di Carpi, Novi, Soliera e Correggio. Questa la decisione del giudice del tribunale di Modena, che ha riconosciuto le attenuanti generiche a fronte della richiesta del pubblico ministero di una pena di 8 anni. Arrestato dai Carabinieri nel marzo scorso, l’uomo, pluripregiudicato, aveva messo a punto un modus operandi preciso: si avvicinava alla cassa con il volto travisato dalla mascherina chirurgica e con un cappellino con visiera calato sulla fronte; quindi estraeva un coltello e, puntandolo alla gola della cassiera, si faceva consegnare tutto il denaro. Presi i contanti, fuggiva a bordo di taxi guidati da conducenti ignari della sua condotta. La prima rapina che i Carabinieri sono riusciti a ricondurre al 41enne risale allo scorso 30 marzo, ai danni di un supermercato di Novi da dove era riuscito a sottrarre 200 euro. Il giorno immediatamente successivo a Soliera l’uomo era stato in grado di fuggire con 900 euro. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, alle testimonianze, alle impronte lasciate nei supermercati e ai tabulati telefonici, l’uomo era stato individuato. Si trova già in carcere in ragione di un inasprimento della pena dopo essere fuggito da una comunità per tossicodipendenti.