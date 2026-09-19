Due anni e due mesi di reclusione per violenza sessuale e interruzione di pubblico servizio. È la condanna inflitta dal Tribunale di Modena, con rito abbreviato, al 39enne di origine tunisina accusato di aver molestato una ragazza di 25 anni, disabile e in carrozzina, a bordo di un treno regionale diretto a Castelfranco Emilia. I fatti risalgono al 3 gennaio scorso. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe seguito la giovane in stazione, rivolgendole frasi a sfondo sessuale. Avrebbe poi tentato di impedirle di salire sul treno, ma l’intervento di un passeggero le avrebbe permesso di raggiungere il convoglio. Durante il viaggio, però, le molestie sarebbero continuate. A quel punto la ragazza ha dato l’allarme. Il capotreno ha quindi interrotto la corsa e alcuni passeggeri sono intervenuti per soccorrerla, riuscendo a trattenere l’uomo fino all’arrivo dei carabinieri di Castelfranco Emilia, che lo hanno arrestato in quasi flagranza. In aula, la Procura aveva chiesto per lui una condanna a tre anni e tre mesi. Il giudice ha stabilito una pena di due anni e due mesi.