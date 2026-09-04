L’Emilia-Romagna migliora la propria gestione dei rifiuti urbani. Nel 2025 la raccolta differenziata ha raggiunto l’80,3%, in crescita di 1,3 punti percentuali rispetto al 2024, centrando così l’obiettivo dell’80% previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e per l’economia circolare 2022-2027. A trainare questo risultato è la provincia di Modena, che si conferma la più virtuosa dell’Emilia-Romagna, con una raccolta differenziata pari all’85,5%, in aumento di 1,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Anche il Comune di Modena registra una crescita: nel 2025 i rifiuti differenziati hanno raggiunto il 79,7%, con un incremento di 0,8 punti percentuali rispetto al 2024. Tra i capoluoghi regionali, la nostra città si colloca così al settimo posto, alle spalle di Ferrara, Cesena, Reggio Emilia, Forlì, Parma e Ravenna. In generale gli emiliano-romagnoli sono virtuosi nel differenziare l’organico, seguito da carta, legno, vetro, plastica e rifiuti ingombranti. La crescita riguarda tutte le aree territoriali, compresa la montagna, che è riuscita a migliorare la propria differenziata di 3,4 punti percentuali.