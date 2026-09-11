Migliorare il decoro urbano partendo anche dai dettagli. È questo l’obiettivo dei nuovi EcoBox che stanno prendendo il posto dei vecchi carrellati, i contenitori per la raccolta differenziata, nel centro storico di Sassuolo. I primi sette sono stati installati in piazza Garibaldi. In tutto saranno venti le nuove strutture, che nei prossimi giorni arriveranno anche in piazza Piccola, piazzale Avanzini, via Menotti e viale XX Settembre. Si tratta di box da due o quattro postazioni, pensati per ospitare tutte le principali raccolte: vetro, indifferenziato, plastica e lattine, organico e carta.

L’obiettivo è mantenere invariato il servizio, ma rendere più ordinata e meno impattante la presenza dei contenitori, soprattutto nelle aree di maggior pregio del centro storico. Le singole postazioni sono state individuate dal Comune insieme a commercianti, pubblici esercizi e Hera, cercando soluzioni adatte ai diversi spazi e alle esigenze delle attività. L’intervento prevede un investimento complessivo di circa 15mila euro e rientra nel più ampio progetto di cura del centro storico, che comprende anche la pulizia settimanale di strade, piazze e marciapiedi e il prossimo raddoppio del servizio di spazzino di quartiere.