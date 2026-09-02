Nel video l’intervista:

– Raul Colli, Circolo Graziosi

– Don Antonio Dotti, Parrocchia di Quartirolo

– Giannina Panini, Presidente Croce Blu Carpi

Sport, memoria, volontariato e socialità, queste le basi su cui anche quest’anno torna la Festa del Quartiere di Quartirolo, ospitata presso il Circolo Graziosi di Carpi. Nel panorama delle tradizioni locali, le feste rionali rappresentano molto più di un semplice appuntamento estivo. Come quella di Quartirolo ricordano che una città viva non è fatta solo di architetture e servizi, ma dei legami umani che si stringono condividendo una giornata ricca di eventi. Anche per questa edizione il ricavato andrà a sostenere progetti comunitari, caritativi e di utilità sociale. Tali iniziative sottolineano quanto il volontariato e l’associazionismo siano importanti per creare legami e rafforzare la comunità. La Festa del Quartiere di Quartirolo, infatti, nasce dalla collaborazione tra diverse realtà associative, sportive e parrocchiali custodendo la memoria del territorio.