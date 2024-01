Sono esasperati i residenti del quartiere Sacca e zone limitrofe. Nella notte appena trascorsa un nuovo raid vandalico ha colpito l’area già esposta a episodi di microcriminalità urbana. Forse complice la nebbia che assorbe i rumori e impedisce la vista, ignoti si sono accaniti all’interno dello spazio di una serie di condomini tra via Delle Suore e via Monsignor Luigi Boni, su circa una ventina di auto, devastandole. A detta dei proprietari delle auto, ma anche dei residenti in genere, questa volta non si è trattato di puro vandalismo, ma di azioni mirate al furto. Purtroppo, come gli stessi residenti confermano, non è la prima volta che succede