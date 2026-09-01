Continuano le indagini della Polizia di Stato per individuare la banda di malviventi che ha assaltato l’ufficio postale del quartiere Braida, a Sassuolo, riuscendo a portare via circa 140mila euro. Il furto, alla filiale di via San Paolo è avvenuto tra la notte del 30 e quella del 31 agosto. I malviventi hanno forzato l’ingresso dell’ufficio e, una volta all’interno, hanno raggiunto il caveau, dal quale hanno prelevato tutto il denaro lì custodito. Un’azione studiata nei dettagli: prima di entrare in azione, i ladri avrebbero infatti disattivato il sistema di videosorveglianza interno, impedendo così di essere ripresi dalle telecamere. L’intrusione è stata scoperta soltanto ieri mattina, alla riapertura degli uffici. I dipendenti hanno immediatamente dato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per effettuare i rilievi e raccogliere eventuali tracce utili alle indagini. Gli investigatori stanno ora passando al setaccio le immagini delle telecamere presenti all’esterno della filiale e lungo le strade vicine, nel tentativo di ricostruire i movimenti della banda e individuare la direzione presa durante la fuga.