Nel video le interviste a:

– Federica Venturelli, Segretaria PD Modena

– Massimo Mezzetti, candidato sindaco PD

Sedici priorità per immaginare la Modena del futuro. Il Partito Democratico è entrato in piena campagna elettorale e ha presentato il proprio programma in vista delle amministrative di giugno. Un documento aperto, ha spiegato la segretaria cittadina Federica Venturelli, messo a disposizione del candidato sindaco Massimo Mezzetti e di tutte le forze politiche e sociali che vorranno avvicinarsi al progetto politico del centrosinistra. Il programma mette al centro la città, immaginandola con declinazioni che ruotano intorno all’inclusione, alla cultura e alla sostenibilità.

