PROGETTI URBANISTICI, LE PROPOSTE DI VOLTA PAGINA PER “RICUCIRE” LA CITTA’

Continuiamo con la politica. Modena Volta Pagina, Possibile e Unione Popolare ha presentato in conferenza stampa un progetto urbanistico per risolvere uno dei problemi storici della città, la viabilità, in particolare quella degli scarsi collegamenti tra l’area nord e il centro. La proposta è quella di un grande sottopasso carrabile