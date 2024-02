Nel video le interviste a:

Col. Gianluca Capecci, Com. Provinciale Guardia di Finanza Modena

Claudio Vagnini, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Anna Maria Petrini, Direttrice Generale dell’AUSL di Modena

Prevenire, individuare e contrastare ogni possibile condotta illecita legata alla gestione di risorse finanziarie pubbliche nell’ambito del PNRR. E’ questo l’obiettivo dei protocolli sottoscritti tra le Aziende Sanitarie pubbliche modenesi – Azienda USL di Modena e Azienda Ospedaliero-Universitaria – e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena. Questa firma è un tassello importante perché sancisce un’alleanza tra tutte le istituzioni della provincia, come sottolineato da Claudio Vagnini Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, per far crescere tutti insieme la Sanità pubblica che è un bene di tutti”. Il flusso informativo periodico, che avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, come detto, mira a prevenire e contrastare episodi di corruzione e frodi, oltre a conflitti di interesse e doppi finanziamenti pubblici