Nel video l’intervista a Carmelo Randazzo, Segretario Generale Cisl Scuola

Il mondo della scuola riparte a breve, ma l’inizio, come spesso accade, è in salita. La prima data segnata in calendario per la sfera educativa è lunedì 31 agosto, quando prenderà il via per la prima volta il progetto sperimentale “La scuola riparte insieme”. 920 bambini torneranno alle primarie per attività extrascolastiche assimilabili a quelle dei centri estivi, mentre per le scuole d’infanzia il nuovo anno educativo prenderà il via il primo di settembre. Circa 2.100 bambini dai 0 ai 3 anni entreranno nei nidi sia comunali che privati, mentre altri 4mila cominceranno le attività nelle scuole d’infanzia. La novità a Modena è l’apertura della nuova scuola d’infanzia di Villanova e 64 nuovi posti al nido Magenta. Ma il mondo educativo non riparte solo per i bambini: dal primo settembre anche gli studenti delle superiori torneranno sui banchi per i corsi di recupero, riattivando la complessa macchina che muove docenti e personale Ata. È qui che come ogni anno si incontrano le difficoltà organizzative più forti. A Modena le lezioni iniziano con 148 cattedre scoperte e dei 145 posti messi a disposizione per il personale amministrativo, solo 45 sono stati assegnati definitivamente. Ieri è iniziata l’assegnazione di 800 posti a tempo determinato per il personale Ata.