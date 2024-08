Il piano di programmazione degli interventi di manutenzione dei ponti della Provincia di Modena per il periodo 2024 – 2029, prevede un investimento complessivo di 17 milioni di euro e interventi su oltre 50 ponti con luce superiore a sei metri.

Nell’anniversario della tragedia del ponte Morandi, il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ricorda che «quel dramma ci ha ricordato l’importanza della manutenzione delle nostre strutture, che devono essere sicure per l’incolumità di tutti. Le vittime del Ponte Morandi sono un monito, per tutti noi, ad operare sempre con la massima professionalità e attenzione e anche per questo, il programma di manutenzione dei ponti provinciali, prosegue incessantemente per assicurare e garantire l’efficienza delle nostre infrastrutture».

Tra i cantieri previsti dal piano manutenzioni, sono attualmente in corso i lavori al ponte Casa dell’Aglio sul torrente Mocogno lungo la strada provinciale 28 a Palagano per 250mila euro, i lavori al ponte di Spilamberto sulla provinciale 16 per due milioni 400mila euro e quelli sulla provinciale 23 al ponte di casa Poggioli sul fiume Secchia per 500mila euro.

Inoltre sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Brandola e Ronco Vecchio sulla strada provinciale 33 in Comune di Polinago per 700mila euro, i lavori al ponte di Concordia sulla strada provinciale 8 per 900mila euro, i lavori sulla provinciale 30 al ponte Prugneto di Sestola e Pavullo per 520mila euro, la manutenzione straordinaria dei ponti lungo la strada provinciale 324 in Comune di Frassinoro per 350mila euro, la manutenzione straordinaria del ponte di Savoniero sul torrente Dragone in Comune di Palagano e Montefiorino per 700mila euro lungo la provinciale 26, mentre sulla strada provinciale 24 è in corso la manutenzione straordinaria del ponte di casa Barbati in Comune di Palagano per un importo di 350mila euro. Infine sulla strada provinciale 569 sono in corso di manutenzione i ponti sul fosso Schiaviroli, sul torrente Guerro e sul torrente Nizzola per 400mila euro.

Inoltre entro il 2024 partiranno i lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul fosso Cavo Lame lungo la strada provinciale 7 a Concordia e sul ponte fosso sasso losco a Marano sul Panaro lungo la strada provinciale 4

Negli anni successivi è previsto inoltre un contributo di un milione 600 mila euro per l’intervento di manutenzione straordinaria del viadotto Cerredolo, sulla strada provinciale 486 in Comune di Baiso, opera realizzata dalla Provincia di Reggio Emilia che in parte coinvolge anche il territorio modenese nel Comune di Prignano sulla Secchia.

Tutti gli interventi fanno parte del piano di attività di ispezione e monitoraggio delle infrastrutture, avviato nel 2018 a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova che ha riguardato i 168 ponti della Provincia di Modena.

A questi interventi si aggiungono 13 progetti in corso di completamento e di prossima realizzazione e oltre 30 interventi già conclusi nel periodo 2018 -2023, per un numero complessivo di 93 interventi in undici anni, dal 2018 al 2029.