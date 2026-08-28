Nel video l’intervista a Fabrizio Benvenuti, Segretario Provinciale Conapo Modena

Ha subito altri interventi, ma non avrebbe ancora ripreso conoscenza il Vigile del Fuoco di 33 anni rimasto gravemente ferito nello scontro tra una camionetta del 115 e un suv della Bmw all’incrocia tra viale Corassori e viale Italia. Gli accertamenti da parte della Polizia Locale sono ancora in corso, ma la camionetta dei Vigili del fuoco avrebbe fatto di tutto per evitare l’impatto con il Suv ed è per questo motivo che si è ribaltata su se stessa. A raccontare la presunta dinamica del sinistro è Fabrizio Benvenuti, lui stesso Vigile del Fuoco e segretario del sindacato autonomo Conapo. I vigili del fuoco sulla camionetta avrebbero quindi cercato in tutti i modi di non provocare danni ingenti al suv, anche a costo di ferirsi, come infatti è accaduto. Il 33enne tuttora ricoverato in terapia intensiva a Baggiovara sarebbe stato sbalzato fuori dal mezzo prima di finire schiacciato sotto di esso. La famiglia sul Bmw ha subito invece ferite lievi: anche la bimba di 3 anni ancora sotto osservazione ieri è stata dimessa. Secondo quanto ricostruito, gli uomini del 115 erano stati chiamati per il soccorso di una persona, ma invece della squadra ordinaria, a causa della carenza di organico è partita quella degli incendi boschivi.