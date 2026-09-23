Hashish e cocaina rinvenuti tra le siepi di un’area verde in via Teresina Burchi

Oltre 50 grammi di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla Polizia Locale di Modena nell’ambito dell’attività di monitoraggio della zona Musicisti, svolta con il supporto dell’unità cinofila.

Il ritrovamento è avvenuto nell’area verde di via Teresina Burchi, dove gli agenti hanno individuato, nascosto tra le siepi del parco, quasi 50 grammi di hashish e circa 3 grammi di cocaina. Le sostanze sono state sequestrate per poi essere distrutte.