Nel video le interviste a Fabio Giusti, Nuovo Agente, Alberto Sola, Comandante Polizia Locale Modena, Alessandra Camporota, Assessora alla Polizia Locale e Sicurezza Urbana e Singh Arashpreet, Agente cinofilo

​10 nuovi agenti con il supporto di un pastore tedesco, entrano in servizio da oggi al Comando della Polizia Locale di Modena che rafforza così il proprio organico e che si vanno ad aggiungere ai primi 4 in servizio dal 20 luglio scorso. L’obiettivo primario è incrementare la presenza capillare nei quartieri, intensificare i controlli nelle aree più sensibili e garantire un presidio costante per la prevenzione dei reati e del degrado urbano.

​La vera novità sul campo è però a quattro zampe: si chiama Lotus ed è un pastore tedesco addestrato per l’unità cinofila. Con il suo fiuto infallibile, Lotus affiancherà le pattuglie nelle operazioni antidroga.

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