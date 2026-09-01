Nel video le interviste a Fabio Giusti, Nuovo Agente, Alberto Sola, Comandante Polizia Locale Modena, Alessandra Camporota, Assessora alla Polizia Locale e Sicurezza Urbana e Singh Arashpreet, Agente cinofilo
10 nuovi agenti con il supporto di un pastore tedesco, entrano in servizio da oggi al Comando della Polizia Locale di Modena che rafforza così il proprio organico e che si vanno ad aggiungere ai primi 4 in servizio dal 20 luglio scorso. L’obiettivo primario è incrementare la presenza capillare nei quartieri, intensificare i controlli nelle aree più sensibili e garantire un presidio costante per la prevenzione dei reati e del degrado urbano.
La vera novità sul campo è però a quattro zampe: si chiama Lotus ed è un pastore tedesco addestrato per l’unità cinofila. Con il suo fiuto infallibile, Lotus affiancherà le pattuglie nelle operazioni antidroga.