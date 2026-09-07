Nel video l’intervista a Alan Ferretti, Autista Soccorritore Servizio Emergenza Territoriale 118 Modena

Controlli intensificati da parte della Polizia Locale sulla sicurezza dei bambini in auto. Un’attività focalizzata sul corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta e sul rispetto delle regole del trasporto dei più piccoli. L’uso di seggiolini può sembrare scontato, ma le statistiche dicono che non lo è: il 46% dei bambini viaggia senza. Il codice della strada prevede il dispositivo almeno fino ai 12 anni di età se il piccolo è più basso di un metro e cinquanta. Un errore compiuto spesso dai genitori è quello di non assicurare i propri figli in auto nei brevi tragitti, come quello che collega casa alla scuola. Ma sono proprio questi ultimi a nascondere le insidie maggiori. Sono previste tre categorie di seggiolini a seconda dell’altezza del bambino. Inoltre, fino ai 15 mesi o ai 75 centimetri di altezza, il seggiolino va utilizzato in direzione contraria al senso di marcia del veicolo, con l’airbag disattivato, per una maggiore protezione della testa e del collo del piccolo. È anche obbligatorio installare il dispositivo antiabbandono per i bambini con meno di 4 anni, ma non tutti i genitori seguono questa regola. Violazioni alle norme di sicurezza sui bambini comportano una sanzione amministrativa di 83 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida del conducente. Due violazioni in due anni comportano anche la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. Se il conducente ha meno di 20 punti sulla patente, si applica la sospensione breve