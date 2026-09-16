Prosegue l’attività della Polizia di Stato volta alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel territorio carpigiano.

Nella mattinata di sabato scorso e nella serata di ieri fino a tarda notte, personale del Commissariato di P.S. di Carpi con il concorso della Polizia Locale Unione Terre d’Argine e il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio, che hanno interessato tutto il centro cittadino, i parchi pubblici, le zone residenziali e quelle più periferiche.

Le pattuglie impiegate hanno garantito una presenza costante e visibile sul territorio, sia mediante controlli dinamici, con frequenti passaggi nelle aree monitorate, sia tramite soste mirate nei punti ritenuti maggiormente sensibili, con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza percepita e scoraggiare possibili condotte illecite.

Complessivamente sono state identificate 246 persone, di cui 77 cittadini stranieri, e sono stati controllati 71 veicoli, con la predisposizione di posti di controllo ad hoc lungo le principali arterie stradali, in ingresso e uscita dalla città, per il monitoraggio dei flussi veicolari. Effettuate verifiche, estese agli avventori, presso tre esercizi pubblici.