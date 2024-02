Un tunisino di 23 anni è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato di Carpi. L’uomo, che si aggirava in modo sospetto al parco De Amicis, alla vista degli agenti ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 10,50 grammi di hashish. È stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Avviate le pratiche per l’espulsione.