Claudio Vagnini, Direttore Generale AOU Modena

Giovanna Fabbri, Medicina Fisica e Riabilitativa AOU Modena

Erika Coppelli Fontana, Presidente Tortellante APS

“Dalla Sala alla cucina… impastiamo insieme”. Questo è il titolo dell’iniziativa organizzata dalla Chirurgia Oncologica e Senologica del Policlinico, insieme all’Associazione Il Cesto di Ciliege, e in collaborazione col Tortellante APS rivolta alle donne operate per tumore della mammella. La particolare iniziativa rientra nel percorso di umanizzazione delle cure intrapreso dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena. E’ ormai accertato che una rapida ripresa delle abilità fisiche e della quotidianità è fondamentale per il benessere psico-fisico dei pazienti, per favorire una migliore conformità alle cure e ridurre le complicanze legate alle procedure chirurgiche. Domani e domenica presso la Sala del Tortellante di via Borelli 82 a Modena, le donne operate e gli operatori della Breast Unit impasteranno insieme i tortellini tradizionali modenesi che poi saranno donati alle pazienti e alle loro famiglie