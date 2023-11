Nel video l’intervista a Sauro Borghi, Sindaco di San Prospero

Scuse pubbliche arrivano da Sauro Borghi, sindaco di San Prospero finito al centro della polemica dopo il suo commento sull’aspetto fisico delle professioniste della sanità, proprio nel periodo in cui con foga si ribadiva la necessità di una maggiore parità di genere. Parole per le quali il primo cittadino si rammarica, scusandosi con la sanità territoriale e con le donne del suo stesso Partito Democratico, dal quale si è autosospeso, ha spiegato, “per loro rispetto”. Il commento contestato era uscito durante un convegno all’auditorium Fregni, nel quale alcune neoassunte erano state definite dal primo cittadino come “giovani e aitanti”, mentre altre come “catorci”.