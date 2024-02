Nel video le interviste a:

Paolo Bianco, Allenatore Modena FC

Fabio Abiuso, Attaccante Modena FC

É successo di tutto ieri sera in Pisa-Modena 2-2, con un finale strabordante di polemiche. Dopo un primo tempo equilibrato, il Pisa passa in vantaggio al 42′: un lancio di Caracciolo mette in movimento Mlakar, lo sloveno ruba il tempo a Santoro e batte Seculin. 1-0. Nella ripresa, i gialli pareggiano subito, al 4′, con Fabio Abiuso, con un gol da vero bomber, movimento a disorientare il portiere Loria e palla nel sacco. 1-1. Poi il Pisa resta in dieci per il rosso a Valoti, oltre mezzora da giocare in inferiorità numerica. Il Modena ne approfitta e al 29′ il neoentrato Luca Strizzolo, in girata in mischia, mette la freccia. 1-2.

Sembra fatta, ma all’84’, su palla inattiva, la difesa canarina perde di vista il difensore pisano Canestrelli, che vince il duello ad alta quota e sigla il 2-2. Poi, il finale convulso: prima Strizzolo travolto in area e subito dopo il gol di Riccio annullato per un fuorigioco discutibilissimo. Ma il Var (Irrati) nemmeno interviene. Amaro in bocca a non finire. Quinto pareggio di fila, terzo 2-2 consecutivo in trasferta: il Modena aggancia il Cittadella al 7° posto, a quota 36, ma anche stavolta non riesce ad approfittare della superiorità numerica. E domenica al “Braglia” arriva la Cremonese.