Nel video l’intervista a Marco Ulisse Terzo classificato beach pro tour 2026

Il pubblico è stato quello delle grandi occasioni perché la location coccola e inorgoglisce gli occhi e l’attesa cresce al ritmo delle schiacciate da capogiro dei campioni internazionali di beach volley. Domenica 30 agosto le tribune di Piazza Roma dove sono state di scena le semifinali maschili e femminili del Beach Pro Tour Futures si sono cominciate ad affollare già dalla mattinata. E gli appassionati hanno sfidato il caldo, il sole e l’afa, pur di non perdersi nemmeno un minuto del grande beach volley internazionale organizzato a Modena da Mutina Beach insieme al comitato provinciale di Modena della Federazione Italiana Pallavolo.

Tantissime le giovani fans dei campioni azzurri arrivate da lontano pur di supportare i propri beniamini.

Grande colpo di scena nella seconda semifinale dove la coppia esperta composta da Enrico Rossi e Marco Caminati ha ceduto il passo ad Tiziano Andreatta e Raul Acerbi. Il terzo posto finale se lo sono aggiudicati la coppia composta da Marco Ulisse e Giacomo Spadoni.