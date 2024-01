Nel video le interviste ad Andrea Costa Consigliere regionale PD e a Emiliano Occhi, Consigliere regionale Lega

Stop ai diesel euro 5 dal prossimo anno, fondi per il rinnovo dei mezzi pubblici, realizzazione di piste ciclabili e acquisto di bici elettriche. E altro ancora nel nuovo Piano Aria della Regione Emilia-Romagna, PAIR 2030 approvato ieri dall’Assemblea legislativa. Investimenti per ridurre smog e inquinamento pari a 154 milioni di euro con l’obiettivo di ridurre di 637 milioni di euro la spesa sanitaria legata a malattie collegabili all’inquinamento. Col voto favorevole di Pd, Italia Viva, ER Coraggiosa, Europa Verde, Lista Bonaccini

Voto contrario invece di Lega, Fdi, Rete civica e Movimento 5 Stelle

Tra i punti principali del nuovo Piano Aria regionale è prevista anche la prosecuzione della sperimentazione del progetto ‘Move in’, la strumentazione che certifica le percorrenze dei mezzi più inquinanti, per chi non può permettersi di cambiare mezzo, ma sono previsti anche bandi per le caldaie a biomasse e nuove norme con incentivi e restrizioni per gestire i liquami nelle aziende agricole. E a partire dal 1° ottobre del prossimo anno, come il Piano dell’Aria precedente ha già previsto, nei Comuni di pianura che superano i 30mila abitanti, entreranno in vigore le limitazioni ai diesel euro 5 che attualmente scattano solo nelle giornate di misure emergenziali