Aveva 17 anni quando, una sera di luglio del 2023, fu aggredito e rapinato in piazza Matteotti da un gruppo di tre ragazzi. Oggi Stefano Grandi è tornato in aula per parlare di quella notte e raccontare ancora una volta l’aggressione subita. In tribunale ha testimoniato anche la sua fidanzata. Presente inoltre uno dei principali imputati, che ha scelto di parlare spontaneamente e si è dichiarato colpevole. Una notte che, a distanza di tre anni, Stefano è tornato a rivivere anche attraverso il confronto diretto in aula con uno dei suoi aggressori. Quella sera erano circa le 22.30 quando Stefano, nel tentativo di impedire a tre ragazzi di rubargli la bicicletta, venne colpito con una testata. Caduto a terra, fu poi accerchiato e preso a calci. Un episodio che aveva suscitato forte preoccupazione in città e che, ancora oggi, resta ben impresso nella mente di Stefano.