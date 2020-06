Procedono le indagini dei Carabinieri per risalire ai responsabili del violento pestaggio avvenuto sabato sera a Tressano di Castellarano ai danni di un 40enne di Prignano sulla Secchia. Le investigazioni sembrerebbero portare al coinvolgimento nell’aggressione di un pregiudicato con precedenti per usura e estorsioni. Al momento però tutti gli aspetti sono in corso di approfondimento. Intanto è scattata la denuncia per il reato di lesioni aggravate in concorso nei confronti di un uomo residente nella provincia di Modena, accusato di aver preso parte al pestaggio. Sarebbero già stati identificati anche gli altri componenti della banda, tutte persone che gravitano nel comprensorio ceramico, ma per procedere a loro carico bisognerà attendere ulteriori verifiche. Dietro il pestaggio potrebbe esserci un regolamento di conti probabilmente legato a una questione di soldi o forse anche droga. I Carabinieri stanno ascoltando la vittima, che trasportata al Pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia ha riportato lesioni multiple guaribili in non meno di 30 giorni. La vicenda ha avuto inizio all’esterno di un Bar di via Mazzini a Sassuolo ed è poi proseguita fino a Tressano di Castellarano all’altezza di una rotatoria tra via Allegri e via Caravaggio. Lì gli aggressori, dopo avergli tagliato la strada, lo hanno costretto a scendere dalla vettura e lo hanno picchiato selvaggiamente con calci e pugni.