Nel video, l’intervista a Daniela Dondi, deputata modenese Fratelli d’Italia

Aiutare le famiglie a prendersi cura dei propri anziani, soprattutto se non autosufficienti. E farlo cercando di non ricorrere alle strutture protette, ma mantenere le persone anziane in un ambiente familiare. Questo l’obiettivo del Patto per la Terza Età firmato pochi giorni fa dal Governo Meloni. Un miliardo di euro in due anni a tutela di una fascia di popolazione fragile e in aumento. La manovra del Governo va in netto contrasto, ha ribadito la deputata modenese di Fratelli d’Italia Daniela Dondi, con la misura della Regione Emilia-Romagna che aumenta di 1.500 euro l’anno la retta delle Cra. Ricorrere alle case residenza anziani, sostiene Dondi, dev’essere l’”ultima spiaggia” per le famiglie, tanto che spera che con gli aiuti del Governo molti anziani oggi ospiti possano tornare a casa. Sia per il benessere stesso di queste persone, dice Dondi, sia per un aumento delle rette non commisurato alla qualità del servizio, come riportato dalla cronaca modenese sulla qualità del cibo.