Nel video l’intervista a Eleonora Verde, Segretaria Provinciale Flc Cgil Modena

Uomini e donne si accalcano fuori dall’ufficio scolastico provinciale per ottenere un contratto a tempo determinato, sperando di essere assegnati in scuole vicini ai luoghi di residenza. In tanti, tantissimi arrivano dal Sud Italia e avranno pochi giorni, una volta ottenuto il contratto, per trovare un alloggio e sistemarsi per il prossimo anno scolastico. E’ il copione che ogni volta si ripete a ridosso dell’inizio delle lezioni per quanto riguarda il personale Ata. I sindacati lamentano ritardi nelle procedure e una mancanza di continuità per la vita dei lavoratori precari, che a causa delle graduatorie ogni anno non sapranno dove si troveranno a lavorare.