Un prodotto nato dalla tradizione contadina, fatto di ingredienti semplici, di gesti antichi e di una ricetta tramandata di generazione in generazione. La crescentina è da sempre sulle tavole dell’Appennino modenese, protagonista delle occasioni di festa, delle sagre e dei momenti trascorsi insieme. Oggi, il Comune di Pavullo vuole trasformare questa storia in un vero e proprio elemento di identità e promozione del territorio, con il progetto “Pavullo nel Frignano – Città della Crescentina”. L’obiettivo è coinvolgere chi quella tradizione la porta avanti ogni giorno: produttori, panificatori, ristoratori, associazioni e realtà locali. Insieme saranno chiamati a raccogliere conoscenze, testimonianze e pratiche ancora vive sul territorio, per ricostruire la storia e definire le caratteristiche della crescentina montanara pavullese. Un percorso che guarda anche al futuro e che punta a creare le basi per un possibile riconoscimento di tutela, come Dop o Igp, capace di dare ancora più valore alla crescentina e, allo stesso tempo, promuovere l’intero territorio. E intanto, questo fine settimana, la crescentina torna protagonista con la Festa della Crescentina 2026, organizzata dalla Pro Loco: un’occasione per celebrare un sapore che appartiene alla memoria di tante famiglie. Perché dietro quella che può sembrare una semplice specialità gastronomica, come si è detto, c’è molto di più: ci sono le montagne, le sagre, le comunità, il lavoro di tante persone e una tradizione che Pavullo vuole custodire, valorizzare e far conoscere sempre di più.