Il tempo passa. La voce resta. Domani saranno 19 anni dalla morte di Luciano Pavarotti, il tenore dalla voce potente e inconfondibile, capace di emozionare nei più grandi teatri del mondo e di arrivare, con la stessa forza, al grande pubblico. Era il 6 settembre 2007 quando il Maestro ci lasciava. Ma Pavarotti non è stato soltanto una voce. È stato un uomo capace di entrare nelle case e nel cuore di milioni di persone, con il suo talento, il suo carisma e quella capacità unica di rendere popolare anche la grande opera. Dai grandi teatri ai concerti-evento, fino ai celebri Pavarotti & Friends, dove ha cantato accanto ad artisti della musica internazionale, abbattendo i confini tra lirica e pop. Domani Modena lo ricorderà con una giornata nel segno della memoria. Alle 8.30 la Santa Messa in suffragio nella chiesa parrocchiale di San Faustino, poi, intorno alle 9.30, il raccoglimento al cimitero di Montale, dove il tenore riposa. Il Comune porterà sulla sua tomba i girasoli, i fiori che tanto amava. Diciannove anni dopo, Pavarotti non c’è più. Ma la sua voce continua a vivere, nel cuore di chi lo ha ascoltato e nelle generazioni che ancora oggi scoprono, attraverso di lui, la magia della lirica.