AGGRESSIONE RNORD 061223

Nel video le interviste a Enza Pellegrino, la vittima e ad una sua collega

La situazione nel complesso Rnord pare essere ancora ben lontana dal dirsi risolta: spaccio, degrado e prostituzione, così come risse e presenza di senzatetto continuano a essere all’ordine del giorno. A questo, si aggiunge anche la paura di essere aggrediti, in pieno giorno, mentre si lavora. Lo sa bene Enza, barista del “Nuovo Caffè Rio” che, proprio ieri mattina, è stata aggredita all’improvviso, prima verbalmente e poi anche fisicamente, da un uomo che pretendeva di fare colazione senza pagare.

Ma questo sarebbe solo l’ultimo di una lunga serie di episodi violenti in cui Enza e le sue colleghe vestono sempre i panni delle vittime. Fino ad arrivare all’episodio shock di ieri mattina. Immediata la denuncia della donna alle forze dell’ordine, che hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza. Anche se, secondo la barista, non sarebbe abbastanza per farla sentire sicura e tutelata. Lei, come tutte le sue colleghe.