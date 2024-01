Nel video l’intervista a Gianmarco Salvato, vittima della tentata rapina

Accompagna la madre sofferente al Pronto Soccorso, ma ne esce con una mano ferita, svariati pugni al volto e un naso fratturato. Protagonista è Gianmarco Salvato che, questo pomeriggio intorno alle 15, si trovava all’Ospedale di Baggiovara quando, in lontananza, ha notato un uomo – un italiano sulla cinquantina – forzare la sua auto in sosta nel parcheggio e introdursi illecitamente al suo interno. Avvicinandosi, il giovane ha subito capito di trovarsi di fronte a una tentata rapina. A quel punto, in attesa dell’arrivo delle Forze dell’Ordine e visto l’uomo allontanarsi, Gianmarco avrebbe cercato di fermarlo. È in quel momento che ne sarebbe nata una violenta colluttazione. Un brutto episodio, che lo ha scosso molto. Non solo: nel tentativo di difendersi, il ragazzo si è procurato anche delle ferite. Poteva finire peggio, sì, ma poteva anche non succedere. Per questo Gianmarco, non appena terminerà gli ultimi accertamenti medici, andrà a sporgere denuncia.