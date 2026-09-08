Nel video le interviste a:

Vincenzo Colla, Vicepresidente con delega allo Sviluppo economico e green economy

Michele De Pascale, Presidente Regione Emilia-Romagna

Forze economiche e sociali, università, organizzazioni professionali, associazioni, oltre alle istituzioni: 59 realtà, tra cui anche il Comune di Modena, questa mattina hanno firmato il nuovo Patto per il lavoro, per il clima e per l’economia sociale. A siglare il documento, per conto di Piazza Grande, l’Assessore Vittorio Molinari. Dopo la presentazione dell’accordo, raggiunto a luglio, oggi il rito della firma del testo che riconosce sfide comuni in termini di lavoro, clima, crescita e lotta alle disuguaglianze sociali. Tra gli obiettivi del piano, la tutela della sanità pubblica, la difesa di un territorio sempre più minacciato dalla crisi del surriscaldamento globale, la lotta all’instabilità economica e occupazionale e alla spirale negativa della demografia. L’accordo siglato in Regione è una prassi inaugurata nel 2015 dall’ex presidente Stefano Bonaccini, quando la priorità assoluta era rappresentata dal lavoro. Per la seconda edizione, nel 2020, si è aggiunto il tema climatico e della sostenibilità, in piena emergenza pandemica. Oggi, con la nuova amministrazione de Pascale, il Patto si rinnova estendendo lo sguardo all’economia sociale.