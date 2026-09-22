Nel video l’intervista a:

– Giovanni Bertugli, Dirigente Settore Cultura, Promozione della Città e Centro Storico

– Valentina Galloni, Direttrice del Museo Civico di Modena

Per quattro giorni il cuore storico cambia ritmo: tra le pietre del Duomo, la Piazza e la Ghirlandina prende forma la nona edizione di Modena Patrimonio Mondiale in Festa. Dal primo al quattro ottobre, con una replica dall’otto all’undici, il programma propone videomapping, musica, visite guidate e attività per bambini, nel complesso monumentale riconosciuto dall’Unesco nel 1997. Ad aprire la manifestazione sarà Ghirlandina. Luce e Memoria, il videomapping dedicato alla storia della torre. Nel programma anche itinerari dedicati alla storia del Duomo e ai simboli della città, il Modena City Tour e un laboratorio per bambini sul cambiamento climatico. Un appuntamento che mette al centro i tre luoghi del sito Unesco e il loro rapporto con la storia della città.