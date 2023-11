Nel video l’intervista a Stefano Prampolini, “Un Ponte Verso Betlemme” e a Grazia Baracchi, Assessora allo Sport

In campo per solidarietà, questo l’obbiettivo del tradizionale appuntamento “La partita della Stella” che torna a Modena dopo alcuni anni di assenza e che si svolgerà quest’anno al rinnovato Pala Molza. L’iniziativa raccoglierà i fondi destinati al Caritas Baby Hospital e l’Hogar Nino Dios, un ospedale e un orfanotrofio di Betlemme.

L’evento, una grande festa in cui si sposano sport e solidarietà, vedrà la partecipazione di esponenti appunto del mondo sportivo modenese come rappresentanti del Modena Calcio. Il torneo ha in programma due semifinali e due finali di calcio a 7 che si disputeranno in due tempi da 6 minuti ciascuno e, in caso di parità, termineranno ai calci di rigore. Ai vincitori la “gloria”, il divertimento e la soddisfazione di aver partecipato.