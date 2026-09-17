Una parata di stelle, un parterre de roi che unisce passato, presente e futuro. Il meglio della pallavolo italiana ed internazionale si è riunito al Cinema Raffaello per assistere alla prima visione assoluta del docufilm ’80 YEARS-FIPAV ANNIVERSARY’, un’occasione per ripercorrere gli 80 anni di successi della Federazione Italiana Pallavolo. Sorrisi, abbracci e quella voglia di ritrovarsi per celebrare il grande volley, che non è fatto solo di successi, ma soprattutto di persone che quotidianamente contribuiscono a far crescere questo movimento in Italia. Un lavoro nasce dal desiderio di raccontare una storia fatta di eccellenza, passione e dedizione che parte dagli anni ’70 e arriva fino al 2025.