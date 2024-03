Nel video le interviste a:

-Marco Neviani, Direttore Generale Scuola Pallavolo Anderlini

-Grazia Baracchi, Assessora allo Sport Comune Modena

E’ la 21esima edizione quella che prenderà il via giovedì 28 marzo sotto la Ghirlandina del Trofeo Internazionale Bussinello, ormai un punto di riferimento della pallavolo giovanile. Protagonisti infatti giovanissimi atleti, dai 9 ai 17 anni, provenienti da vari stati europei.

E una novità assoluta, la sfilata conclusiva nel centro storico prevista per venerdì 29 marzo alle 18. Il corteo prenderà il via da Piazza Roma e terminerà in Piazza Grande. Ma il trofeo non sarà l’unico che animerà Modena nei prossimi giorni, perché scenderanno sul campo di gioco anche squadre che parteciperanno alla Anderlini Spring Cup. Due eventi sportivi che negli anni si stanno consolidando e crescendo insieme.

I sentimenti alla base del duplice evento sportivo sono qualità, competizione leale e valore educativo e solidale