Nel video l’intervista a Valentina Galloni, Direttrice Museo Civico di Modena

Si avvia alla conclusione la rassegna “Cartoline dal Museo” del Museo Civico di Modena che ha attraversato tutti i mercoledì sera di luglio ed agosto. 30 minuti, il tempo relativo alle visite gratuite, per scoprire il patrimonio conservato, dal Mondo Romano alla Secchia Rapita.

Il conclusivo appuntamento del nutrito calendario, fissato per le 19.30 di oggi nel cortile del Palazzo dei Musei, sarà dedicato alla statua di Borso d’Este, uno dei monumenti più riconoscibili del complesso museale. L’ultimo marchese e primo duca di Ferrara, Modena e Reggio Emilia è raffigurato con una spada nella mano destra, simbolo del potere militare, e una rosa nella sinistra, richiamo alla Rosa d’oro ricevuta da papa Paolo II nel 1471, dopo la sua investitura a duca di Ferrara. Dopo un’estate di incontri brevi e partecipati, curatrici e curatori accompagneranno questa sera il pubblico alla scoperta della storia e dei significati di quest’opera, realizzata nel 1843 dallo scultore Ferdinando Pelliccia su commissione del duca Francesco IV d’Asburgo-Este