Nel video l’intervista a:

– Nicolas Ballario, Curatore

– Federico Ferrari, Assessore alle Politiche Culturali

Al centro della mostra, c’è un dialogo visivo fatto di differenze e sorprendenti affinità. Da una parte Julian Schnabel, tra i protagonisti del ritorno alla pittura nella New York degli anni Ottanta. La sua ricerca attraversa materiali e supporti diversi, dai piatti rotti al velluto, dalla cera alla fotografia, muovendosi continuamente tra astrazione e figurazione. Dall’altra Pietro Moretti, classe ‘96, con tele popolate da boschi, raduni e atmosfere sospese tra fiaba dark, teatro e realtà. È questo il confronto proposto dalla nuova esposizione, inaugurata a Paggeria Arte a Sassuolo, curata da Nicolas Ballario e realizzata in collaborazione con la Galleria Mazzoli di Modena. Un incontro tra due mondi artistici che crea un vero e proprio cortocircuito cromatico ed emozionale. E non manca un omaggio al territorio, con diversi volumi dedicati al rapporto di Schnabel con la ceramica, elemento legato all’identità sassolese.